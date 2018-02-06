Рада отказалась отменить закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Парламент Украины во вторник отказался рассмотреть постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором".

Отмену документа поддержали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Принятый 18 января Радой закон о реинтеграции Донбасса еще должен подписать президент Украины. Депутаты фракции "Оппозиционного блока" ранее зарегистрировали постановление об отмене этого закона. Согласно процедуре, спикер парламента не мог передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление.