Главред "Страны.ua" заявил, что суд в Киеве принял решение о его задержании

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что суд в Киеве принял решение о его задержании. Ранее он уехал в Австрию, где попросил политического убежища.

"Вчера суд постановил меня задержать и принудительно доставить на заседание (если этого не произойдет, то следующий шаг — объявление в розыск)", — написал Гужва на своей странице в Facebook

Он подчеркнул, что легально выехал с Украины.

"Параллельно Банковая (администрация президента Украины — Прим. ред.) поручила организовать давление на Австрию по дипломатическим каналам с целью добиться моей выдачи", — добавил журналист.

Гужва также не исключил, что президент Украины Петр Порошенко во время предстоящего визита в Вену поднимет вопрос о нем.

"Так что, борьба продолжается. Но мы смотрим на вещи трезво и к ней готовы", — заключил он.

Позднее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган подтвердила, что суд разрешил задержать Гужву и доставить в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения.

Кроме того, она заявила, что журналиста объявят в межгосударственный, а позже в международный розыск, если он не придет на заседание суда 12 февраля.

Дело против Гужвы © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк В Госдуме возмущены нападками на украинские СМИ, заявил депутат На прошлой неделе оппозиционный журналист попросил политического убежища в Австрии из-за "давления со стороны властей". В обращении к читателям он написал, что ему угрожали физической расправой и убийством. По его словам, в отношении него возбудили уже пять уголовных дел. Главред добавил, что покинул Украину легально, — по истечении срока меры пресечения, избранной судом. Австрийские власти уже выдали Гужве документ о пребывании в стране. В свою очередь, Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес главреда "Страны.ua". Также в его защиту выступили в национальном союзе журналистов Украины, а европейские коллеги Гужвы разместили на онлайн-платформе Совета Европы по свободе СМИ обращение в его защиту. Кроме того, депутат Рады Юрий Павленко назвал ситуацию вокруг журналиста доказательством того, что на Украине свобода слова находится под угрозой.

Прошлым летом Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Вскоре его выпустили под залог. Журналист называл дело спланированной провокацией. Также его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

В сентябре прошлого года Гужва заявил о провале имиджевой политики Порошенко. Журналист напомнил, что глава государства "попытался понравиться специфическому околомайдановскому "фейсбук-сообществу" и националистическому электорату.