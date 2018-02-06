КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что суд в Киеве принял решение о его задержании. Ранее он уехал в Австрию, где попросил политического убежища.
Он подчеркнул, что легально выехал с Украины.
"Параллельно Банковая (администрация президента Украины — Прим. ред.) поручила организовать давление на Австрию по дипломатическим каналам с целью добиться моей выдачи", — добавил журналист.
Гужва также не исключил, что президент Украины Петр Порошенко во время предстоящего визита в Вену поднимет вопрос о нем.
"Так что, борьба продолжается. Но мы смотрим на вещи трезво и к ней готовы", — заключил он.
Позднее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган подтвердила, что суд разрешил задержать Гужву и доставить в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения.
Кроме того, она заявила, что журналиста объявят в межгосударственный, а позже в международный розыск, если он не придет на заседание суда 12 февраля.
Дело против Гужвы
В свою очередь, Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес главреда "Страны.ua". Также в его защиту выступили в национальном союзе журналистов Украины, а европейские коллеги Гужвы разместили на онлайн-платформе Совета Европы по свободе СМИ обращение в его защиту. Кроме того, депутат Рады Юрий Павленко назвал ситуацию вокруг журналиста доказательством того, что на Украине свобода слова находится под угрозой.
Прошлым летом Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Вскоре его выпустили под залог. Журналист называл дело спланированной провокацией. Также его подозревают в уклонении от уплаты налогов.