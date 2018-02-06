В Новой Зеландии рыбак голыми руками отбил улов у акулы

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Новозеландскому рыбаку пришлось голыми руками бороться с акулой-мако, которая пыталась украсть его улов, сообщает портал Stuff.

Джо Момоивалу из Окленда рыбачил вместе с друзьями у острова Тиритири-Матанги, когда они столкнулись с проблемой: часть их добычи кто-то покусал. Тогда они заметили, что вокруг них плавает акула.

"Она кружила вокруг лодки, и я просто схватил ее за хвост", — рассказывает Джо.

После этого акула стала извиваться и дергаться, пытаясь укусить его за руку. Однако рыбак держал ее на расстоянии, чтобы она не причинила ему вреда. Через некоторое время хищница уплыла.

Мако могут вырастать до двух с половиной метров в длину и считаются одним из самых агрессивных видов акул.