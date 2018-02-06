В Марселе задержали открывшего стрельбу мужчину

ПАРИЖ, 6 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция французского города Марсель задержала мужчину, открывшего стрельбу на улице, а позже забаррикадировавшегося в доме, говорится в официальном аккаунте марсельской полиции в сети микроблогов Twitter.
Утром во вторник неизвестный начал стрелять по улице в 15-м округе Марселя, после чего забаррикадировался в одном из домов. Сообщалось, что причиной такого поведения мужчины вряд ли стали террористические мотивы, "скорее, речь идет о семейной разборке".
🔴 [Alerte Info] Un forcené retranché chez lui à #Marseille: le Raid sur place https://t.co/a9z7rQ56kx pic.twitter.com/N7XQfgdICq— La Provence (@laprovence) 6 февраля 2018 г.