В Марселе задержали открывшего стрельбу мужчину

ПАРИЖ, 6 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция французского города Марсель задержала мужчину, открывшего стрельбу на улице, а позже забаррикадировавшегося в доме, говорится в официальном аккаунте марсельской полиции в сети микроблогов Twitter.

"Марсель. Операция на бульваре Оддо завершена, нападавший задержан. Никто не пострадал", — написано в сообщении.

Утром во вторник неизвестный начал стрелять по улице в 15-м округе Марселя, после чего забаррикадировался в одном из домов. Сообщалось, что причиной такого поведения мужчины вряд ли стали террористические мотивы, "скорее, речь идет о семейной разборке".

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