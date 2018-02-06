Экс-президент Мальдив призвал Индию вмешаться в ситуацию в стране

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший президент Мальдив Мохамед Нашид призвал индийские власти направить в страну своего представителя и военных для освобождения судей и экс-главы государства, которых ранее задержала местная полиция.
Кроме того, экс-президент страны попросил американские власти "приостановить проведение всех финансовых операций лидеров мальдивского режима в банках США".
On behalf of Maldivian people we humbly request:— Mohamed Nasheed (@MohamedNasheed) 6 февраля 2018 г.
1. India to send envoy, backed by its military, to release judges & pol. detainees inc. Prez. Gayoom. We request a physical presence.
2. The US to stop all financial transactions of Maldives regime leaders going through US banks.
Ранее полиция Мальдив задержала бывшего главу государства Момуна Абдула Гаюма, главного судью Верховного суда Абдулла Саида и судью Али Хамида. По данным местного издания Аvas, на данный момент ведется расследование.
В воскресенье руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению. СМИ сообщали, что военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах военным группам вернуться в мальдивскую столицу Мале. В понедельник президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения на 15 дней.
Президент страны Абдулла Ямин призвал Верховный суд отозвать свое решение об освобождении политиков. По мнению мальдивского лидера, решение суда незаконно, а отмена приговора угрожает национальной безопасности страны. Верховный суд заявил, что не нашел законных причин для того, чтобы власти отказались исполнять его решение.
Мохамед Нашид, сменивший Гаюма после 30-летнего пребывания того на посту, в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдивской Республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд правонарушений, подпадающих под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое считает, что процедура не соответствовала стандартам ведения судебного дела.