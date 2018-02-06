Экс-президент Мальдив призвал Индию вмешаться в ситуацию в стране

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший президент Мальдив Мохамед Нашид призвал индийские власти направить в страну своего представителя и военных для освобождения судей и экс-главы государства, которых ранее задержала местная полиция.

"От имени народа Мальдив мы очень просим Индию направить посланника при поддержке вооруженных сил страны для освобождения судей и политических заключенных, включая (бывшего главу государства Момуна Абдула) Гаюма. Мы просим о физическом присутствии", — написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.

Кроме того, экс-президент страны попросил американские власти "приостановить проведение всех финансовых операций лидеров мальдивского режима в банках США".

On behalf of Maldivian people we humbly request:

1. India to send envoy, backed by its military, to release judges & pol. detainees inc. Prez. Gayoom. We request a physical presence.

2. The US to stop all financial transactions of Maldives regime leaders going through US banks. — Mohamed Nasheed (@MohamedNasheed) 6 февраля 2018 г.

​Ранее полиция Мальдив задержала бывшего главу государства Момуна Абдула Гаюма, главного судью Верховного суда Абдулла Саида и судью Али Хамида. По данным местного издания Аvas, на данный момент ведется расследование.

В воскресенье руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению. СМИ сообщали, что военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах военным группам вернуться в мальдивскую столицу Мале. В понедельник президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения на 15 дней.

На прошлой неделе Верховный суд Мальдив постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. Представители полиции позднее заявили, что вынуждены подчиняться судебному решению, после чего глава полиции был уволен, а парламент приостановил работу по соображениям безопасности.

Президент страны Абдулла Ямин призвал Верховный суд отозвать свое решение об освобождении политиков. По мнению мальдивского лидера, решение суда незаконно, а отмена приговора угрожает национальной безопасности страны. Верховный суд заявил, что не нашел законных причин для того, чтобы власти отказались исполнять его решение.

Мохамед Нашид, сменивший Гаюма после 30-летнего пребывания того на посту, в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдивской Республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд правонарушений, подпадающих под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое считает, что процедура не соответствовала стандартам ведения судебного дела.