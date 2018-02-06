Индия успешно испытала ракету Agni-I, способную нести ядерный боезаряд

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Командование стратегических войск Индии во вторник в очередной раз успешно испытало баллистическую ракету малой дальности Agni-I, способную нести ядерный боезаряд, сообщает телеканал Zee News.

Пуск был произведен в 8.30 по местному времени (5.30 мск) с полигона на острове Абдула Калама у берегов штата Орисса. Последние испытания ракеты состоялись в ноябре 2016 года.

Разработанная Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) ракета Agni была впервые испытана 25 января 2002 года, ракета уже состоит на вооружении. Дальность ракеты Agni-1 составляет 700 километров. Она весит около 12 тонн и способна нести ядерный или обычный боезаряд весом около тонны.