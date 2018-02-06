В Киргизии задержали ранее судимого вербовщика-экстремиста

БИШКЕК, 6 фев — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали ранее судимого экстремиста за причастность к вербовке граждан в ряды бандформирований международной террористической организации и переправке их в зону конфликта в Сирии, сообщает во вторник пресс-служба госкомитета нацбезопасности республики.

"Органами ГКНБ в рамках проводимых контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов переброски рекрутов бандформирований международной террористической организации (МТО) задержан гражданин Кыргызской Республики "Т.А.", 1982 г.р., за причастность к вербовке и переправке граждан в зону конфликта Сирии", — сообщает пресс-служба.

Во время обыска у задержанного обнаружены и изъяты сотовые телефоны, электронные носители информации, а также религиозная литература. "По результатам теологической экспертизы обнаруженные на электронных носителях материалы являются экстремистскими" — указывается в сообщении.

Следственными органами в отношении вербовщика возбуждено уголовное дело, он водворен в СИЗО ГКНБ. По данным следствия, ранее уже был осужден за пропаганду джихадизма.

В настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше полутысячи граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетние. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом. По статье "наемничество" осуждены несколько десятков граждан.