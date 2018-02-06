Визит немецких депутатов в Крым согласован с их партийным руководством

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Визит в Крым немецкой делегации от правой партии "Альтернатива для Германии" согласован с партийным руководством, поэтому депутаты не намерены прерывать свою поездку из-за поступающих угроз, сообщил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

В Крыму с официальным визитом находится делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия. При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецких депутатов в Крым может иметь для них "плачевные правовые последствия". Посол назвал визит – "безответственным вояжем". При этом украинская прокуратура заявила, что завела уголовное дело из-за поездки немецких депутатов в Крым. Дело заведено по факту нарушения гражданами ФРГ порядка "въезда на временно оккупированную территорию". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

"Немецкие парламентарии в ответ на угрозы дали достаточно взвешенный комментарий. Они сказали, что не выступают конкретно против украинского народа. Они за создание мира и дружбы между нашими государствами и оценили эти угрозы как высказывания незрелых политиков. Мало того, их эти санкции, эти угрозы совершенно не пугают. Они мне пояснили, что у них есть официальное письмо от партии "Альтернатива для Германии", которая дает согласие и рекомендации на поездку в Крым. Это письмо находится с ними", — сказал РИА Новости Гемпель, который сопровождает делегацию.

По его словам, немецкая делегация не намерена прерывать свой визит на полуостров.

"Они намерены и дальше в таком же ключе отрабатывать и добиться поставленных целей и задач по Крыму. У них уже отпали все вопросы по военному положению в Крыму, нехватке продуктов, электроэнергии, воды. Мало того, у них была возможность пообщаться с простыми крымчанами, которые единогласно заявили, что Крым вышел из состава Украины благодаря воле крымчан и поддержки Российской Федерации, которая не позволила развязать здесь гражданскую войну", — сказал собеседник агентства.