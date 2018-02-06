Фонд Ахмата Кадырова открыл в Бангладеш школу для детей-сирот из Мьянмы

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова открыл в Бангладеш школу для детей-сирот в лагере беженцев из Мьянмы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"На приграничной с Мьянмой территории Бангладеш в самом крупном лагере для беженцев завершена работа по открытию школы. Она предназначена детям-сиротам. Назвали школу именем героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В школе будут заниматься до одной тысячи мальчиков и девочек. Учебный процесс уже начат", — написал он в "ВКонтакте".

Кадыров уточнил, что преподаватели в школе получают зарплату, а для библиотеки уже закуплены книги. Дети обеспечены учебниками и одеждой, питаются два раза в день.

"По предварительному проекту предусматривалось сделать два колодца. Но, поняв, что воды катастрофически не хватает, РОФ имени героя России Ахмат-Хаджи Кадырова принял решение довести их количество до двадцати. Из них семь уже введены в эксплуатацию", — добавил он.

В лагере также открываются медпункты. "Это крупный социальный проект, направленный на решение нескольких задач. В первую очередь, дети младших возрастных групп будут обучаться читать и писать. Те, кто уже имеет первоначальное образование, расширят знания по предметам… Тысяча детей, подростков, юношей и девушек станут грамотными людьми, забудут, что такое голод", — заключил Кадыров.

Ранее официальные представители Бангладеш и Мьянмы завершили составление соглашения о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет после начала этого процесса. Сообщалось, что Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.