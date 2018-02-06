При крушении вертолета у берегов Тайваня пропали без вести шесть человек

ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Шесть человек пропали без вести после крушения у берегов Тайваня вертолета "Черный ястреб", говорится в заявлении на сайте министерства внутренних дел Тайваня.

Согласно имеющейся информации, вертолет вылетел в понедельник вечером из города Тайдун в район острова Ланьюй для оказания медпомощи и выполнения медицинской эвакуации. На обратном пути связь с вертолетом была потеряна, он пропал с радаров. Позже подтвердилось, что вскоре после взлета по неизвестной пока причине вертолет упал в воду. Инцидент произошел в понедельник в 23.48 по местному времени (18.48 мск).

На борту находились два пилота, один механик, один медик, один пациент и сопровождающее его лицо. Их судьба по-прежнему не известна. В настоящий момент проводится поисково-спасательная операция.

Американские многоцелевые вертолеты "Черный ястреб" (UH-60M Black Hawk) поступили на вооружение Тайваня в рамках подписанного в 2010 году контракта на поставку 60 машин. Армия передала часть вертолетов министерству внутренних дел для использования в спасательных операциях и других гражданских миссиях.