Китай провел испытание по перехвату ракет средней дальности

ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Китай в понедельник провел успешное испытание по перехвату ракет средней дальности наземного базирования, сообщило во вторник министерство обороны КНР в своем аккаунте в WeChat.

"Пятого февраля в пределах своей территории Китай провел испытание технологии перехвата ракет средней дальности наземного базирования", — говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что "в ходе испытания удалось достичь поставленной цели".

"Данное испытание носило оборонительный характер, оно не направлено против какой-либо из стран", — подчеркнуло минобороны.

Других подробностей военное ведомство КНР не приводит.