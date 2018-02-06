Украинцы предъявили на границе сувенирные деньги, чтобы попасть в Польшу

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Трое украинцев попытались использовать сувенирные банкноты в качестве подтверждения платежеспособности на время своего пребывания в Польше. Об этом пишет портал Nowiny24.pl.

Chcieli wjechać do Polski… z banknotami do gier planszowych https://t.co/gxEZ0UO5yp pic.twitter.com/Im8eahcoIj — Kryminalna Polska (@KryminalnaPL) 5 февраля 2018 г.

Мужчины пытались пересечь украино-польскую границу, когда на паспортном столе их попросили предъявить необходимую для нахождения в стране сумму. Украины показали сувенирные деньги, после чего были задержаны. Пограничники изъяли 10 купюр номиналом 50, 100 долларов и 500 евро.

Позднее, как передает портал, власти Польши обвинили мужчин в попытке незаконного пересечения границы и приговорили их к четырем месяцам тюрьмы.

Для въезда в Шенгенскую зону гражданам стран, не входящим в это пространство, необходимо объяснить цели поездки и доказать наличие средств, достаточных для нормального проживания в указанный период. Для въезда в Польшу на срок до четырех дней необходимо иметь не менее 300 злотых (около 5 тысяч рублей).