В Венесуэле вновь приостановили переговоры властей и оппозиции

МЕХИКО, 6 фев – РИА Новости. Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы в Доминиканской республике вновь приостановлены из-за отсутствия делегаций и каких-либо известий от них, заявил в понедельник представитель МИД Доминиканы Уго Берас.

"Мы в Доминиканской республике готовы, ожидая подтверждения от сторон — как правительства, так и оппозиции, но в итоге так его и не получили", — приводит канал Globovision заявление Бераса.

По его словам, в Санто-Доминго теперь ждут какого-либо известия от делегаций, чтобы назначить новую дату для возобновления переговоров.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти готовы к подписанию соглашения о нормализации ситуации с оппозицией уже в этот понедельник. Представитель оппозиции Хулио Борхес в свою очередь опровергал информацию о достижении договоренностей с властями. С сентября 2017 года власти и оппозиция Венесуэлы ведут диалог о стабилизации ситуации в стране.