СМИ: Newsweek уволил ведущих сотрудников на фоне своих проблем с законом

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Американское издание Newsweek в понедельник уволило часть своих лучших сотрудников на фоне проблем с законом, которые появились у этой новостной онлайн-компании, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на сотрудников Newsweek.

По данным издания, под сокращение попали главный редактор Боб Рой, выпускающий редактор Кен Ли, репортеры Селеста Кац, Джош Саул и редактор International Business Times Джош Киф. Сообщается, что некоторые из увольнений были неофициальными — так, у Кац и Кифа заблокировали рабочую почту и доступ к рабочему компьютеру, и их направили в отдел кадров.

Редакторы не уточнили, почему персонал покинул компанию. Однако три сотрудника, которые говорили с Daily Beast на условиях анонимности, сообщили, что Ли, Кац, Саул и Киф опубликовали материалы о последних проблемах Newsweek.

Как сообщает Daily Beast, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Манхэттена расследовали финансовую историю компании. В прошлом месяце сотрудники офиса окружного прокурора Манхэттена провели обыск в штаб-квартире компании и изъяли более дюжины серверов компании.

Кроме того, на прошлой неделе издание BuzzFeed News сообщило, что компания занимается созданием "мошеннического онлайн-трафика", чтобы помочь обеспечить покупку онлайн-рекламы у бюро по защите прав потребителей.