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Новая доктрина США не предполагает большого роста расходов на ядерные силы

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Новая ядерная доктрина США (61)
03:5706.02.2018
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© AFP 2018 / Mandel NganЗдание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Новая доктрина США не предполагает существенного увеличения расходов на ядерные силы и по своей сути является продолжением линии, проводимой предыдущей администрацией Барака Обамы, заявил РИА Новости директор Центра политического и военного анализа при Hudson Institute, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц.

Бывший министр обороны США Уильям Перри. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Экс-глава Пентагона рассказал о недостатках новой ядерной доктрины США

Пентагон обнародовал 2 февраля ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

Продолжение программы Обамы

По мнению Вайца, ядерная доктрина администрации Дональда Трампа придерживается общего консенсуса времен после окончания "Холодной войны", и ее общие положения можно найти в ядерной доктрине 2002 и 2010 годов.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Бывший глава Пентагона считает ядерные стратегии России и США похожими
Эксперт отметил, что в действительности, она не стала отражением риторики Трампа, а ранее "слитый" в СМИ проект доктрины претерпел изменения.

"Утечка (проекта доктрины в СМИ), возможно, возымела эффект, к чему, по-видимому, и стремился тот, кто допустил такую утечку, побудив администрацию отступить от некоторых противоречивых положений, касающихся, например, возможного ядерного ответа США на кибератаку", — сказал собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что "ядерная доктрина не предлагает существенного увеличения расходов на ядерные силы США с нынешней траектории".

"Она в значительной степени продолжает программу, унаследованную от администрации Обамы в том, что касается модернизации триады стратегических систем доставок и инфраструктуры ядерного оружия США", — добавил Вайц.

Мир без ядерного оружия

Здание китайского парламента в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИД Китая назвал доктрину США оправданием наращивания ядерного арсенала
Вайц рассказал, что администрация Трампа не намерена понижать порог использования ядерного оружия, возобновлять ядерные испытания и расширить число причин, позволяющих применение ядерного оружия.

"Это по-прежнему считается последней мерой защиты для Соединенных Штатов и их союзников. США по-прежнему выступают против распространения ядерного оружия другим странам или негосударственным субъектам", — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, "ядерная доктрина подтверждает стремление США к миру, свободному от ядерного оружия, не предполагая при этом, что ядерное разоружение является ближайшей целью".

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© AFP 2018 / John Macdougall
Новая доктрина США запускает гонку ядерных вооружений, заявил глава МИД ФРГ
В то же время Вайц отметил, что предлагаемые доктриной изменения, а именно "более плотная интеграция обычных и ядерных сил в учениях и использование стратегических подводных лодок для запуска одиночного ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", может вести за собой риски. При этом он добавил, что "российские и китайские (военные) учения предполагают аналогичное рискованное поведение".

"Администрации следует проводить переговоры по стратегической стабильности с Россией и Китаем, чтобы обсудить последствия этих проблем, а также обсудить возможные руководящие принципы оперативного контроля над вооружениями для сокращения возможных просчетов", — подытожил собеседник агентства.

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