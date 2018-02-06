Израиль собирается построить новую секцию стены вдоль границы с Ливаном

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Израиль готовится построить разделительную стену вдоль своей границы с Ливаном, говорится в заявлении ливанского президента Мишеля Ауна, которое он сделал после встречи с координатором ООН по Ливану Перниль Кардель.

"Израиль недавно прибегнул к созданию инфраструктуры для строительства разделительной стены в восточном и западном секторах на "голубой линии" (граница Израиля и Ливана, признанная ООН)", — заявил Аун.

"Ливан считает, что "голубая линия" не соответствует международной границе между Ливаном и палестинскими территориями", — добавил глава Ливана.

Израиль впервые начал возведение бетонной стены на ливанской границе в 1948 году и до сих пор создает линии обороны вокруг своих поселений.

Систему заградительных сооружений, физический барьер на пути палестинских боевиков, в Израиле считают одним из самых эффективных средств борьбы с террором и предпочитают называть "забором безопасности". Он возводится вдоль границ Западного берега реки Иордан, заходя на отдельных участках вглубь земель палестинцев и опоясывая крупнейшие их города.