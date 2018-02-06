Посол России рассказал об ухудшении ситуации в КНДР из-за санкций ООН‍

ООН, 6 фев — РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Северной Корее ухудшается из-за введенных санкций ООН, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.
"Гуманитарная ситуация ухудшается по нескольким аспектам. Сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению. Это тоже одна из целей моего приезда сюда", — сказал дипломат журналистам по окончании заседания комитета ООН по санкциям в отношении КНДР.
"Я попросил комитет по Северной Корее быть не только полицейским, который контролирует, проверяет, что нужно сделать, но также структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие, лекарства, медицинское оборудование", — добавил Мацегора.
По словам посла, в ходе заседания он представил "конкретные предложения" относительно того, что нужно сделать для помощи КНДР, и "представил ситуацию того, что происходит в Северной Корее".
Среди медицинских проблем в стране Мацегора назвал лечение рака у женщин. В частности, из-за санкций в специализированный медцентр в Пхеньяне невозможно доставить оборудование и "женщины умирают".
Резолюция, в частности, предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, замораживание счетов Банка внешней торговли страны и ограничение поставок нефти.