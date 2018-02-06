МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинская прокуратура завела уголовное дело из-за поездки немецких депутатов в Крым, сообщили на сайте ведомства.

Парламентариев обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию". Им грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, в свою очередь, пообещал депутатам "плачевные правовые последствия". Однако парламентарии заверили, что не боятся угроз Киева и планируют посетить полуостров еще раз.

"На каждую пустышку обижаются"

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал киевские власти повзрослеть и вместо возбуждения дела против немецких депутатов последовать их примеру.

"Относительно реакции Украины, такое ощущение, что в детском садике собрались дети и на каждую пустышку обижаются и думают, что они главные. Они уже давно и далеко не самые главные. То, что они надуваются как мыльные пузыри, это прежде всего дискредитирует их в глазах европейской мировой общественности. Если вы идете в Европу, представители которой приезжают в Крым, то остановитесь, опомнитесь и начинайте работать вместе с европейскими странами на признание Крыма. И давайте будем дружить, налаживать торговые и человеческие отношения", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, украинским депутатам следует посетить Крым, чтобы оценить темпы развития и преобразования региона за последние четыре года.

"И пусть затем сориентируются и посмотрят на состояние регионов нынешней Украины. Пусть поедут в Донецк и посмотрят, что их власть там натворила вместе с хвалеными вооруженными силами", — добавил вице-спикер.

Политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что возбуждение уголовного дела на Украине против немецких политиков — это недальновидный шаг.

"Мне кажется, что это шаг абсолютно непродуманный — это безусловно. И о внешнеполитических последствиях никто не думал: тех, кто за этим стоит, отношения со странами ЕС сейчас не особо волнуют, для них главное — сохранить на Украине тот электорат, на который они могут опереться в своей внутренней борьбе за власть. То есть, это очень недальновидный шаг, рассчитанный на краткосрочный период действия. Но он в итоге еще больше ухудшит те отношения Украины с Евросоюзом, которые сейчас есть. И особенно — отношения с Германией, которая является главным "локомотивом" ЕС", — считает Николай Шлямин.

"Особый сигнал"

Поездка немецких парламентариев в Крым является "особым сигналом" о намерении сотрудничества с Россией, заявил ранее один из членов немецкой делегации, депутат парламента Берлина Увэ Бронзон.

"Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе", — сказал Бронзон.

"Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: "Кто находится в диалоге, тот не стреляет", — добавил он.

"Эмиссары здравого смысла"

Прибытие делегации из Германии в Крым свидетельствует о желании немецких бизнесменов и политиков сотрудничать с Россией, в том числе и на полуострове, заявил телеканалу RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Парламентарий назвал немецких депутатов "эмиссарами здравого смысла". По его словам, визит в Крым говорит о намерении делегации из Германии "ознакомиться с жизнью полуострова и пообщаться с руководством республики".

Бальбек также подчеркнул неэффективность санкционной политики Евросоюза и отметил, что ее дальнейшее усиление — "слишком болезненный удар даже для такого экономического гиганта, как Германия".

Поломали "стройный" немецкий порядок

В Берлине критически относятся к визитам региональных депутатов в Крым, но частные поездки не подпадают под санкции, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Хотим сказать от имени правительства, что о поездке многих земельных депутатов "Альтернативы для Германии" мы узнали из СМИ. Мы принципиально критически относимся к таким поездкам, но частные поездки не подпадают под санкции", – сказал Зайберт.

В субботу на полуостров с официальным визитом прибыла делегация немецких депутатов из трех региональных парламентов Германии — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии. Парламентарии пробудут в Крыму с 3 по 9 февраля.