РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Греции десять экс-министров обвинили во взяточничестве по делу Novartis

01:5506.02.2018
01430
© AFP 2018 / Sakis MitrolidisРабота полиции в Греции. Архивное фотоРабота полиции в Греции. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis

АФИНЫ, 6 фев — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас распорядился передать в парламент документы о взяточничестве высокопоставленных политиков по коррупционному скандалу вокруг греческого филиала швейцарской фармацевтической компании Novartis, сообщил министр юстиции Ставрос Контонис журналистам после совещания у премьера по делу, касающегося завышения цен на лекарства в 55 странах мира.

Вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён отпущен на свободу, Южная Корея. 5 февраля 2018
© AP Photo / Ahn Young-joon
Глава Samsung вышел на свободу, получив условный срок

По сообщениям СМИ, в дело замешаны два бывших премьер-министра и восемь бывших министров. Несколько политиков, имена которых опубликовала пресса, отвергли любую причастность к делу Novartis.

Глава Минюста не назвал их имена, но отметил, что дело Novartis — "самый большой скандал с момента создания современного греческого государства", оно серьезнее дела со взятками Siemens, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Во вторник утром дело будет передано председателю парламента, будут проинформированы политические партии, и на основе документов они смогут сформировать свою позицию, заявил Контонис.

Он напомнил свое заявление годичной давности, что скандал вокруг Novartis как в финансовом, так и в моральном плане потрясет греческое общество намного больше, чем вокруг Siemens, который обошелся греческому государству в 2 миллиарда евро. "Я считаю, что эта оценка в значительной степени подтверждена сегодня", — сказал министр.

Прокурор Верховного суда направил в министерство юстиции дело о политических деятелях, их уголовное преследование осуществляется в особом порядке с разрешения парламента. В Минюсте подчеркнули, что дело не имеет никакой политической подоплеки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В Белоруссии удалось "обуздать" коррупцию, заявил Лукашенко
Швейцарская компания Novartis, являющаяся одним из крупнейших в мире производителем лекарств, подозревается в том, что давала взятки тысячам врачей и государственных служащих за продвижение ее лекарственных средств. По мнению следствия, завышение цен на лекарства в Греции "сыграло роль катализатора на мировом фармацевтическом рынке". Деньги за выгодные для компании решения и назначение ее препаратов получали тысячи правительственных чиновников и врачей, как частных, так и работающих в системе общественного здравоохранения. В феврале 2017 года стало известно, что расследовать дело в Греции будут и американские прокуроры.

Ципрас год назад заявлял, что скандал вокруг Novartis касается непрозрачного ценообразования на лекарственные средства, которое основывается на конкретном законодательстве. Решающим фактором стало то, что Греция является страной-ориентиром для установления цен на лекарственные средства в других 55 странах. Последствием стало то, что высокая цена в Греции обеспечила повышенные доходы для компании в других 55 странах, где значительно больший рынок.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена