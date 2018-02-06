В Греции десять экс-министров обвинили во взяточничестве по делу Novartis

АФИНЫ, 6 фев — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас распорядился передать в парламент документы о взяточничестве высокопоставленных политиков по коррупционному скандалу вокруг греческого филиала швейцарской фармацевтической компании Novartis, сообщил министр юстиции Ставрос Контонис журналистам после совещания у премьера по делу, касающегося завышения цен на лекарства в 55 странах мира.

По сообщениям СМИ, в дело замешаны два бывших премьер-министра и восемь бывших министров. Несколько политиков, имена которых опубликовала пресса, отвергли любую причастность к делу Novartis.

Глава Минюста не назвал их имена, но отметил, что дело Novartis — "самый большой скандал с момента создания современного греческого государства", оно серьезнее дела со взятками Siemens, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Во вторник утром дело будет передано председателю парламента, будут проинформированы политические партии, и на основе документов они смогут сформировать свою позицию, заявил Контонис.

Он напомнил свое заявление годичной давности, что скандал вокруг Novartis как в финансовом, так и в моральном плане потрясет греческое общество намного больше, чем вокруг Siemens, который обошелся греческому государству в 2 миллиарда евро. "Я считаю, что эта оценка в значительной степени подтверждена сегодня", — сказал министр.

Прокурор Верховного суда направил в министерство юстиции дело о политических деятелях, их уголовное преследование осуществляется в особом порядке с разрешения парламента. В Минюсте подчеркнули, что дело не имеет никакой политической подоплеки.

Швейцарская компания Novartis, являющаяся одним из крупнейших в мире производителем лекарств, подозревается в том, что давала взятки тысячам врачей и государственных служащих за продвижение ее лекарственных средств. По мнению следствия, завышение цен на лекарства в Греции "сыграло роль катализатора на мировом фармацевтическом рынке". Деньги за выгодные для компании решения и назначение ее препаратов получали тысячи правительственных чиновников и врачей, как частных, так и работающих в системе общественного здравоохранения. В феврале 2017 года стало известно, что расследовать дело в Греции будут и американские прокуроры.

Ципрас год назад заявлял, что скандал вокруг Novartis касается непрозрачного ценообразования на лекарственные средства, которое основывается на конкретном законодательстве. Решающим фактором стало то, что Греция является страной-ориентиром для установления цен на лекарственные средства в других 55 странах. Последствием стало то, что высокая цена в Греции обеспечила повышенные доходы для компании в других 55 странах, где значительно больший рынок.