В Греции десять экс-министров обвинили во взяточничестве по делу Novartis

АФИНЫ, 6 фев — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас распорядился передать в парламент документы о взяточничестве высокопоставленных политиков по коррупционному скандалу вокруг греческого филиала швейцарской фармацевтической компании Novartis, сообщил министр юстиции Ставрос Контонис журналистам после совещания у премьера по делу, касающегося завышения цен на лекарства в 55 странах мира.
По сообщениям СМИ, в дело замешаны два бывших премьер-министра и восемь бывших министров. Несколько политиков, имена которых опубликовала пресса, отвергли любую причастность к делу Novartis.
Глава Минюста не назвал их имена, но отметил, что дело Novartis — "самый большой скандал с момента создания современного греческого государства", оно серьезнее дела со взятками Siemens, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Во вторник утром дело будет передано председателю парламента, будут проинформированы политические партии, и на основе документов они смогут сформировать свою позицию, заявил Контонис.
Он напомнил свое заявление годичной давности, что скандал вокруг Novartis как в финансовом, так и в моральном плане потрясет греческое общество намного больше, чем вокруг Siemens, который обошелся греческому государству в 2 миллиарда евро. "Я считаю, что эта оценка в значительной степени подтверждена сегодня", — сказал министр.
Прокурор Верховного суда направил в министерство юстиции дело о политических деятелях, их уголовное преследование осуществляется в особом порядке с разрешения парламента. В Минюсте подчеркнули, что дело не имеет никакой политической подоплеки.
Ципрас год назад заявлял, что скандал вокруг Novartis касается непрозрачного ценообразования на лекарственные средства, которое основывается на конкретном законодательстве. Решающим фактором стало то, что Греция является страной-ориентиром для установления цен на лекарственные средства в других 55 странах. Последствием стало то, что высокая цена в Греции обеспечила повышенные доходы для компании в других 55 странах, где значительно больший рынок.