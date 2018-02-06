МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Британец из города Кингстон-апон-Халл снял на видео мужчину, который, вероятно, является таинственным стрит-арт художником Бэнкси, сообщает Daily Star.

По данным издания, мужчина решил снять на видео мужчину в бейсболке и солнцезащитных очках, потому что тот показался ему подозрительным. Мужчина на видео имеет "поразительное сходство" с Робином Каннингемом, личность которого, по одной из версий, и скрывается за псевдонимом Бэнкси.

Сообщается, что в это же время в городе было обнаружено три новых граффити Бэнкси.

В июне британский диджей Goldie в интервью Distraction Pieces проговорился о личности художника, назвав его Робертом. Осенью 2016 года журналист Крейг Уильямс предположил, что художником может быть участник культовой трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Уильямс провел собственное расследование и пришел к заключению, что характерные граффити появляются в тех местах, где группа дает свои концерты. Кроме того, по мнению журналиста, объем работ позволяет предположить, что за псевдонимом может скрываться не один человек, а группа.

Как пишет издание, Бэнкси на вопрос журнала Boundless, может ли он подтвердить заявление диджея, ответил отрицательно.

Существует и другая теория о личности Бэнкси. Исследование британских ученых подтвердило выдвинутую еще в 2008 году версию, согласно которой за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем (Robin Gunningham).

Бэнкси считается одним из самых ярких представителей мирового стрит-арта, он известен тем, что не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена.