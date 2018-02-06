США подтвердили перевод войск из Ирака в Афганистан после победы над ИГ*

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США подтверждают перевод войск из Ирака в Афганистан после победы над террористической группировкой ИГ*, хотя массового "исхода" из Ирака не будет, заявил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.

"Да, это так, но я не могу говорить о численности и о конкретике изменений", — сказал Пэхон в ответ на вопрос, будут ли переведены силы в Афганистан.

Международная коалиция во главе с США по борьбе с "Исламским государством"* намекнула в понедельник на сокращение сил в Ираке, но отказалась сообщить, какие именно страны сократят свое присутствие и насколько.

*Террористическая организация, запрещенная в России.