Экс-главком НАТО в Европе заявил, что российская армия "усваивает уроки"

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США заинтересованы в "более широких" переговорах с Россией, но не могут их вести из-за политики Москвы на мировой арене, заявил в понедельник бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе американский генерал в отставке Филип Бридлав, выразив мнение, что российская армия "усваивает уроки".

"Нам нужны более широкие переговоры с российскими партнерами, которые мы не можем вести из-за их действий", — сказал он в ходе дискуссии в Вашингтоне, отвечая на просьбу прокомментировать участившиеся инциденты с участием военных самолетов двух стран, в частности, в небе над Черным и Балтийским морями.

Генерал в отставке обратил внимание на то, что подобные инциденты происходят и в Сирии. "Мы должны иметь более серьезные возможности для того, чтобы решать подобные вопросы", — отметил он.

Бридлав возложил на Москву вину за события в Абхазии и в Южной Осетии в 2008 году, а также напомнил о воссоединении Крыма с Россией.

"То, что они делали в Грузии, они затем осуществили в Крыму гораздо лучше. У них вооруженные силы, которые усваивают уроки. И их действия отражают (российскую) политику по оказанию давления на НАТО", — сказал экс-главком ОВС НАТО.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли ее гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Власти России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.