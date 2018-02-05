Бурджанадзе уверена, что она станет лучшим кандидатом в президенты Грузии

ТБИЛИСИ, 5 фев – РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе уверена, что на президентских выборах текущего года она будет лучшим кандидатом на эту должность, об этом политик заявила в эфире телекомпании "Палитраньюс".

Президентские выборы пройдут в Грузии осенью 2018 года. На данный момент президентом страны является Георгий Маргвелашвили.

"Извините за такую честность, но я очень сомневаюсь, что появится кандидат лучше, чем я. Однако если появится человек, который будет для страны хотя бы на один критерий лучше Нино Бурджанадзе, я не то что сниму свою кандидатуру, но даже отдам за того человека свой голос", — заявила Бурджанадзе.

По ее словам, лучше нее может быть человек с большим опытом, более компетентный, имеющий больше контактов и более решительный.

Бурджанадзе была спикером грузинского парламента во времена правления страной президентом Михаилом Саакашвили. Отделившись от него, политик создала оппозиционную партию "Демократическое движение — Единая Грузия". При этом ее партия не смогла попасть в парламент по итогам выборов ни 2012, ни 2016 года.

Бурджанадзе считается в Грузии одной из нескольких оппозиционных политиков, которая напрямую утверждает о необходимости начала прямого диалога с Россией для восстановления дипломатических отношений и урегулирования вопроса территориальной целостности страны.

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