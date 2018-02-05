Коалиция под руководством США намекнула на сокращение сил в Ираке

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" намекнула в понедельник на сокращение сил в Ираке в связи с военным поражением ИГ*.
"Под воздействием все более быстрых успехов после освобождения Мосула коалиция изменит свои цели — с поддержки военных операций на поддержание военных завоеваний в отношении ДАИШ*", — заявили в коалиции, используя арабскую аббревиатуру для ИГ*.
Директор по боевым операциям коалиции американский бригадный генерал Джонатан Брага заявил, что коалиция будет "настраивать" свои силы, консультируясь с иракскими партнерами. "Хотя состав сил операции "Непоколебимая решимость" может меняться с течением времени… мы сохраним подходящий военный потенциал, а также присутствие советников", — заявил Брага.
* Запрещенная в России террористическая группировка.