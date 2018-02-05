Коалиция под руководством США намекнула на сокращение сил в Ираке

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" намекнула в понедельник на сокращение сил в Ираке в связи с военным поражением ИГ*.

"Продолжающееся присутствие коалиции в Ираке будет основано на определенных условиях, пропорционально необходимости и скоординировано с правительством Ирака… Хотя коалиция не будет предоставлять конкретные данные о планах и вкладе отдельных стран, мы считаем, что 2018 год будет очень важным для регулирования сил коалиции", — говорится в пресс-релизе коалиции.

"Под воздействием все более быстрых успехов после освобождения Мосула коалиция изменит свои цели — с поддержки военных операций на поддержание военных завоеваний в отношении ДАИШ*", — заявили в коалиции, используя арабскую аббревиатуру для ИГ*.

Директор по боевым операциям коалиции американский бригадный генерал Джонатан Брага заявил, что коалиция будет "настраивать" свои силы, консультируясь с иракскими партнерами. "Хотя состав сил операции "Непоколебимая решимость" может меняться с течением времени… мы сохраним подходящий военный потенциал, а также присутствие советников", — заявил Брага.

* Запрещенная в России террористическая группировка.