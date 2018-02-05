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В российском центре в Париже открылись выставки о Сталинградской битве

23:4905.02.2018
(обновлено: 00:06 06.02.2018)
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© РИА Новости / Яков РюмкинПерейти в фотобанкМирные воспоминания. Сталинград, 1943 год. Архивное фотоМирные воспоминания. Сталинград, 1943 год. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Рюмкин
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ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Выставки, приуроченные к 75-й годовщине Сталинградской битвы, открылись в понедельник в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли в Париже.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения интерактивного музея Россия - моя история в Волгограде. 2 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин посетил открытие мультимедийной выставки о Сталинградской битве
"Это наш общий праздник, основанный на понимании огромного вклада, который внесла Сталинградская битва в мировую историю, в дело освобождения народов всей планеты от нацистской тирании. Открываемые сегодня выставки показывают, что будущее Франции оказалось непосредственно связанным с исходом сражения под Сталинградом", — сказал советник-посланник посольства России по культурному сотрудничеству Леонид Кадышев, открывая выставки.

По его словам, "важно, чтобы нынешние и будущие поколения помнили, что именно под Сталинградом была отомщена Франция, были разгромлены элитные германские дивизии, которые самодовольно, как захватчики, вошли в Париж в июне 1940 года".

"Сталинградская победа должна работать и для будущего наших стран. Нет таких препятствий, которые наши две страны не могли бы преодолеть, чтобы продолжать сотрудничать в деле предотвращения опасных военных конфликтов. Будем достойны памяти павших, заветов ветеранов, политиков и военных, которые обеспечили нам мирную жизнь и достоинства суверенного развития", — призвал дипломат.

Первая выставка носит название "Сталинград. Призыв к миру". Она содержит документы, карты, плакаты и фотографии, повествующие о разных этапах сражения. Среди кадров фотохроники есть и снимки, запечатлевшие моменты визитов в Сталинград французских лидеров — Шарля де Голля и Франсуа Миттерана.

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Сталинград, январь 1943 года. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве
Ранее администрация Волгоградской области сообщила, что выставку, посвященную празднованию 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве, представят в пяти европейских странах – также в Италии, Турции, Бельгии и Германии. Материалы экспозиции адаптированы для стран, в которых она будет выставляться. Так, в Париже представят стенды, рассказывающие об оккупации Франции 6-й полевой немецкой армией и о том, как повлияла сталинградская победа на укрепление французского движения сопротивления, об участии эскадрильи "Нормандия-Неман" в боях против немецко-фашистских войск на территории СССР.

"Эта выставка посвящена не только истории Сталинградской битвы, но и также развитию отношений — как перед войной, так и после войны — между двумя нашими странами. Мы ещё и ещё читаем страницы истории, чтобы сделать все в наше современное время, чтобы подобного нигде на планете не повторилось", — сказал мэр Волгограда Андрей Косолапов.

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© РИА Новости
Коренной перелом в войне. Архивные кадры Сталинградской битвы

В свою очередь, учёный секретарь музея-заповедника "Сталинградская битва" Ольга Червинская отметила, что участие в подготовке экспозиции принимали сотрудники музея, а также историки из России и из-за рубежа. "Фотографии и документы, которые отобраны в фонде музея, в российских и зарубежных архивах, рассказывают о Сталинградской битве", — сказала она.

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу
© РИА Новости / Георгий Зельма
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День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Стенды выставки представляют собой плакаты, на которых размещена информация об этапах Сталинградской битвы, газетные вырезки, рисунки и инфографика.

Бывший мэр Волгограда Юрий Староватых, родившийся в Сталинграде за четыре года до начала войны, работает в фонде "Сталинградская битва", который выступил инициатором второй выставки, открывшейся в Париже в понедельник.

Эта экспозиция "Сталинград в судьбе Франции" рассказывает о битве как историко-культурном феномене в истории Франции и франко-российских отношений.

"Казалось, что холодная война позади, перестройка позади, распад СССР позади, смута 90-х годов позади, и впереди только светлое будущее. Оказывается, нет. Мир лихорадит, и возвращается в обиход страшнейшее слово — "война". И она уже не только в умах политиков, она шагает по земле, люди ощущают, что опасность войны невообразимого масштаба становится все больше…. Но сдаваться нельзя, надо делать все, объединив наши усилия, чтобы отвести эту военную угрозу, сохранить и упрочить мир", — сказал Староватых.

Его выступление поддержал и участник Сопротивления, экс-депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Пьер Браншер. Он поделился с гостями презентации воспоминанием о своём визите в Сталинград летом 1976 года. "Я наслышан об истории этой героической битвы и огромных ее жертвах. Две выставки, которые открываются сегодня, являются живым свидетельством того, что произошло, они показывают, что это был переломный момент в войне", — поделился он.

Браншер считает, что именно сейчас празднование этой важной даты является как никогда необходимым.

"Почитая память Сталинградской битвы, мы продолжаем выступать против варварства во время мира", — отметил он.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Указ о придании федерального статуса 75-летию Сталинградской победы подписал президент России Владимир Путин.

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