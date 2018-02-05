Венгрия призвала ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел и торговли Венгрии осуждает нападение на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в украинском Ужгороде и призывает в связи с этим инцидентом ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии.

"Мы ожидаем, что украинские власти найдут преступников как можно скорее и узнают, что их мотивировало совершить подобные действия. Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность закарпатских венгров", — говорится в заявлении.

В МИД Венгрии выразили мнение, что "эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в ее западной половине".

Ранее в воскресенье неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание Закарпатского союза венгров в Ужгороде. Пресс-секретарь областного управления Нацполиции Украины Татьяна Щеголева сообщила РИА Новости, что ведомство устанавливает причины задымления в здании, вероятно, имела место попытка поджога. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил действия неизвестных, бросивших бутылку с зажигательной смесью.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Документ, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

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