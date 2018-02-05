"Бандеровка!" Украинцы рассказали, как в Польше реагируют на мову

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Принятый в Польше "антибандеровский закон" негативно повлиял на живущих и работающих там граждан Украины. Они опасаются нападений, преследований и других проявлений агрессии, сообщает "Страна.ua".

Как рассказала изданию Галина Федив из Львова, работающая швеей под Варшавой, раньше на украинцев нападали в основном радикалы. После принятия закона о "бандеровской идеологии" отношение к гражданам соседней страны изменилось и среди рядовых поляков. Она считает, что "дальше будет только хуже".

"Ехала в автобусе, разговаривала по телефону с подругой по-украински, так один с виду приличный мужчина лет пятидесяти сделал замечание. Мол, в Польше нужно говорить по-польски, а не нравится — назад уезжайте. И добавил так зло: "Бандеровка", — сообщила женщина.

"Бандеровцами" обзывают и в транспорте, и детей в смешанных классах", — утверждает украинка Оксана Гузар, работающая медсестрой в Лодзе. По ее словам, польская полиция закрывает глаза на нападения на украинцев, а посольство отстраняется.

Гузар добавила, что учительница в школе заставила ее сына снять футболку с символом Украины — трезубцем. "Она, мол, бандеровская. Так, может, уже за трезубец в Польше будут арестовывать? Дожились", — пожаловалась она. Женщина отметила, что двух ее знакомых украинцев избили прямо на улице. Спровоцировать агрессию, по ее словам, может что угодно: украинский язык, желто-голубой браслет на руке.

Глава украинской общины в Польше Петр Тима подтвердил, что некоторые поляки считают трезубец и вышиванку бандеровскими символами.

"Как-то пограничники заставили юношу снять футболку с трезубцем", — рассказал он.

Украинцы, которые на родине живут на улицах Бандеры, Шухевича, героев УПА*, боятся показывать работодателям свой адрес.

"Когда я устраивалась на предыдущую работу на мясокомбинат, и работодатель узнал мой домашний адрес во Львове (я живу на улице героев УПА*), то ехидно спросил, и как, мол, живется на улице "забойцев" (убийц. — Прим. ред.)? А потом — то штраф выпишет на ровном месте, то отматерит. А теперь боюсь, как бы на новом месте не кинули по деньгам. Некоторым уже не доплатили", — рассказала Федив.

Некоторые украинские заробитчане жалуются, что их постоянно проверяют в польских магазинах. Охранники подозревают граждан соседней страны в кражах.Самый громкий случай произошел в сентябре прошлого года в городе Барлинек. Владелец магазинов Bimex Ежи Битель тогда повесил табличку на польском и украинском языках с призывом проверять на кассе украинцев. Он объяснял это тем, что однажды гражданин Украины украл из его магазина две сумки продуктов.

"Поляк может что-то украсть раз в месяц. С украинцами такие истории случаются даже четыре раза в неделю. Я должен был нанять двух дополнительных охранников", — рассказал Битель.

Ранее в Польше приняли закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Он вступит в силу после того, как его подпишет польский президент. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.