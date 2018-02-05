"Генералы крайне тупы": израильский офицер раскритиковал украинскую армию

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Майор Армии обороны Израиля Виктор Верцнер, добровольно помогающий украинским военным в Донбассе, вызвал скандал, опубликовав на своей странице в фейсбуке запись с критикой в адрес ВСУ.

В посте, опубликованном в воскресенье, Верцнер, в частности, заявил, что украинские генералы, с которыми он общался, "абсолютно профессионально непригодны, зачастую крайне тупы", отношение к солдатам "унизительно", царит повсеместное кумовство, показуха и коррупция. Помимо этого, он выразил мнение, что ВСУ страдают от двух "синдромов": "все сами знаем" и "сильнейшая армия в Европе".

В подтверждение своих слов он привел несколько примеров. Так, по его словам, в одном из полков специального назначения, где Верцнер был в гостях с волонтерами, чиновниками и американским военным атташе, связисток переодели в вышиванки и заставили подносить блюда к столу.

"Штабные учения в бригаде, я наблюдаю с восхищением со стороны. Никогда не видел такой слаженной работы штаба, еще и по стандартам НАТО, что в новинку для Украины. Пока не заметил листики с текстом перед каждым офицером. Занавес", — привел Верцнер другой пример.

В заключение израильтянин призвал руководство ВСУ "опомниться, а не изобретать велосипед с квадратными колесами".

Затем в соцсети разгорелась дискуссия между Верцнером и советником украинского президента Юрием Бирюковым, в которой израильтянин назвал украинских генералов "толстопузиками". Тот предложил ему повторить эти слова лично командующему военной операцией в Донбассе генерал-лейтенанту Забродскому. Майор позднее написал, что Бирюков объявил ему "священную войну".