Генсек ООН призвал Россию и США продолжить диалог в области СНВ

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал РФ и США продолжить диалог по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, говорится в сообщении пресс-службы ООН со ссылкой на заявление генсека.

"Генеральный секретарь обращается с просьбой к Соединенным Штатам и Российской Федерации участвовать в необходимом диалоге, который приведет к дальнейшим сокращениям арсенала и продолжать демонстрировать ведущие исторически сложившиеся позиции в этой области через многостороннюю повестку дня разоружения, которая оказалась настолько ценной для нашей коллективной безопасности", — отмечается в сообщении.

Гутерреш также поздравил РФ и США с достижением необходимых показателей в области сокращения наступательных вооружений к 5 февраля.

Пятого февраля 2018 года наступает крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.