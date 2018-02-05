МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Дочь экс-генпрокурора Украины Алина Шокина намерена подать в суд на бывшего вице-президента США Джо Байдена за то, что тот назвал ее отца Виктора Шокина "сукиным сыном". Об этом сообщил в фейсбуке журналист Александр Зуб.

"Речь, скорее всего, пойдет не только о многомиллионной денежной компенсации, но и о публичных извинениях, что для политика такого уровня равносильно нокдауну на международной арене", — написал журналист. Он подчеркнул, что процесс будет неприятным для Байдена, так как суд состоится не на Украине, а в США. Зуб пояснил, что дочь экс-генпрокурора является гражданкой Соединенных Штатов, где к вопросу личностных оскорблений относятся "более чем щепетильно".

Байден сможет избежать наказания, только если ему удастся доказать, что словосочетание "сукин сын" использовалось как связующее во фразе и для эмоционального усиления его высказывания, отмечает журналист.

Байден, выступая в Совете международных отношений США 24 января, похвастался, что всего за шесть часов вынудил украинские власти уволить Шокина. Он рассказал, что пригрозил Киеву от имени экс- президента США Барака Обамы не предоставлять Украине кредитные гарантии. В ходе выступления он назвал экс-генпрокурора "сукиным сыном".

Шокин в свою очередь заявил, что слова бывшего вице-президента США станут еще одним аргументом в судах о незаконности его увольнения и назвал Байдена "особью", подчеркнув, что для него "нет ничего святого".