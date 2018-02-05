СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал киевские власти повзрослеть и вместо преследования немецких депутатов, посетивших Крым, последовать их примеру.

"Относительно реакции Украины, такое ощущение, что в детском садике собрались дети и на каждую пустышку обижаются и думают, что они главные. Они уже давно и далеко не самые главные. То, что они надуваются как мыльные пузыри, это прежде всего дискредитирует их в глазах европейской мировой общественности. Если вы идете в Европу, представители которой приезжают в Крым, то остановитесь, опомнитесь и начинайте работать вместе с европейскими странами на признание Крыма. И давайте будем дружить, налаживать торговые и человеческие отношения", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, украинским депутатам следует посетить Крым, чтобы оценить темпы развития и преобразования региона за последние четыре года.

"И пусть затем сориентируются и посмотрят на состояние регионов нынешней Украины. Пусть поедут в Донецк и посмотрят, что их власть там натворила вместе с хвалеными вооруженными силами", — подчеркнул вице-спикер.

Делегация немецких депутатов пробудет в Крыму с официальным визитом с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии.

Украинская прокуратура завела уголовное дело против депутатов за нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию", а посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пообещал им "плачевные правовые последствия". Однако делегаты заверили, что не боятся угроз Киева и планируют посетить полуостров еще раз.

Крым вошел в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова выступили за такое решение. Украина считает его "временно оккупированной" территорией. Киев регулярно возбуждает уголовные дела против иностранных политиков и деятелей культуры, посетивших полуостров.

Москва не раз заявляла, что Крым присоединился к России в соответствии с нормами международного права.

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