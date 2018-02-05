Россия и Франция высказались за строгое соблюдение СВПД по иранскому атому

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник провели телефонный разговор, в ходе которого дипломаты высказались в пользу строгого соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Министры высказались в пользу строгого соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.