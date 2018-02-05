Роман Абрамович подавал прошение о виде на жительство в Швейцарии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович в 2016 году подавал прошение о предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии, сообщает издание Le Matin Dimanche.

Первоначально предприниматель обратился к властям кантона Вале на юго-западе страны в июле 2016 года. Он хотел поселиться неподалеку от горнолыжного курорта Вербье. В муниципалитете Бань, к которому относится Вербье, а также в кантоне Вале, Государственном секретариате по миграции и федеральной полиции подтвердили эту информацию.

"Роман Абрамович интересовался Вале. В финансовом плане он был бы для муниципалитета и для кантона крайне интересен как налогоплательщик, поэтому мы дали предварительное разрешение", — пояснил глава миграционного отдела кантона Вале Жак Делавалла.

Однако в июле 2017 Абрамович неожиданно отозвал свое заявление. О причинах этого издания не могут сообщить из-за запрета на разглашение этой информации, которого бизнесмен добился в швейцарском суде, уточняет Le Matin Dimanche.

Однако в 2017 году на запрос миллиардера пришел отказ от властей кантона. По данным издания, осенью Абрамович вновь написал в Берн и получил ответ, что его дело закрыто по срокам давности, но он может вновь подать прошение о виде на жительство. Газета отмечает, что по ее информации этого сделано не было.По швейцарскому законодательству, иностранный гражданин в исключительных случаях, когда он "представляет огромный общественный интерес", может подать прошение о виде на жительство категории В (с правом на работу, сроком на год) или С (с правом постоянного проживания на территории Швейцарии и возможностью позднее подать на гражданство). Крайне редко в таких прошениях отказывают.

По данным издания, за десятьлет было удовлетворено 578 подобных прошений, большинство — в южном кантоне Тичино. Из них 186 запросов поступило от граждан России. В 2014 году подобным юридическим исключением с успехом воспользовался Михаил Ходорковский.

В обычной практике, для получения вида на жительство в Швейцарии необходимо получить разрешение от властей коммуны, кантона и Конфедерации. При подаче документов на гражданство необходимо также пройти тест на знание одного из государственных языков (для кантона Вале — французского) и истории Швейцарии.