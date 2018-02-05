Депутатов Рады раскритиковали за поездку на молитвенный завтрак к Трампу

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала украинских депутатов за намерение уехать на молитвенный завтрак в США вместо того, чтобы работать в парламенте Украины.

"Возможно, более правильно работать на Украину в сессионную неделю. <…> Не представляю себе, чтобы американские сенаторы и конгрессмены в одну-единственную сессионную неделю на месяц драпанули куда-то массово позавтракать. Даже совместная молитва это не оправдывает", — написала Геращенко на своей странице в фейсбуке.

В понедельник "Батькивщина" сообщила, что делегация во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в США, где депутаты намерены принять участие в Национальном молитвенном завтраке. Также в США отправится лидер украинской партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, он намерен встретиться с руководством Госдепартамента.

Ежегодный молитвенный завтрак с участием Дональда Трампа состоится 8 февраля. Год назад Тимошенко также принимала в нем участие.

Рада планирует рассмотреть на днях ряд важных законопроектов. Они касаются, в частности, избрания руководства Нацбанка, назначения новых членов ЦИК, создания антикоррупционного суда и закона о национальной безопасности. Ближайшая сессионная неделя Рады пройдет с 6 по 9 февраля.