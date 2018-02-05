ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. США в отличие от ЕС не оставляют возможности для дипломатического маневра в отношениях с Россией, читает программный директор Российского совета по международным делам, программный директор Валдайского клуба Иван Тимофеев.
Тимофеев отметил, что "американцы оставляют себе очень узкое пространство для дипломатических маневров в отношении с Россией".
"Представим себе, что они предлагают некий компромисс и взамен предлагают некоторое смягчение санкционного режима. Как России на это реагировать? Можем ли мы воспринимать серьезно?" — спросил он. "Текущее положение говорит, что скорее "нет", чем "да", — уверен докладчик.
"Где гарантия, что завтра решение администрации не будет торпедировано конгрессом? Что следующая администрация не изменит решение? Посмотрите, что сейчас сделается вокруг иранской ядерной проблемы", — сказал он.
Тимофеев считает, что перечисленное — это "очень плохой сигнал не только России, но и другим игрокам".
"Возникает очень серьезная проблема доверия. Никто не хочет остаться в проигрыше. Для американской стороны это очень серьезный ограничительный фактор для работы дипломатов", — заключил он.
Он констатировал, что ЕС "оставляет возможность для выборочного сотрудничества".
"Мы не верим, что в 2018 году будет какое-то движение с американской стороны, но со стороны ЕС возможны какие-то подвижки", — заключил Тимофеев.