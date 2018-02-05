США не оставляют возможности для маневра в отношениях с РФ, считает эксперт

ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. США в отличие от ЕС не оставляют возможности для дипломатического маневра в отношениях с Россией, читает программный директор Российского совета по международным делам, программный директор Валдайского клуба Иван Тимофеев.

"Санкции США были сконцентрированы вокруг украинского вопроса. За 2017 год эти санкции были значительно расширены. Россию обвиняют и во вмешательстве в выборы, здесь и киберпроблемматика, и ближневосточная проблема, и права человека", — сказал Тимофеев в ходе презентации аналитического доклада "Внешняя политика России: взгляд в 2018 год", которая состоялась в понедельник в Российском центре науки и культуры в Варшаве.

Тимофеев отметил, что "американцы оставляют себе очень узкое пространство для дипломатических маневров в отношении с Россией".

"Представим себе, что они предлагают некий компромисс и взамен предлагают некоторое смягчение санкционного режима. Как России на это реагировать? Можем ли мы воспринимать серьезно?" — спросил он. "Текущее положение говорит, что скорее "нет", чем "да", — уверен докладчик.

По его мнению, такое положение дел связано "со спецификой принятия решений в США".

"Где гарантия, что завтра решение администрации не будет торпедировано конгрессом? Что следующая администрация не изменит решение? Посмотрите, что сейчас сделается вокруг иранской ядерной проблемы", — сказал он.

Тимофеев считает, что перечисленное — это "очень плохой сигнал не только России, но и другим игрокам".

"Возникает очень серьезная проблема доверия. Никто не хочет остаться в проигрыше. Для американской стороны это очень серьезный ограничительный фактор для работы дипломатов", — заключил он.

Иная ситуация, по его наблюдению, в отношении к России со стороны Европейского союза. "В отношениях с ЕС не произошло расширения санкций. Не происходит дальнейшей эскалации. Все санкции — вокруг украинской проблематики", — сказал специаоист.

Он констатировал, что ЕС "оставляет возможность для выборочного сотрудничества".

"Мы не верим, что в 2018 году будет какое-то движение с американской стороны, но со стороны ЕС возможны какие-то подвижки", — заключил Тимофеев.