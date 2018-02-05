Силовики почти 100 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. Украинские силовики почти 100 раз нарушили режим прекращения огня на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"С 29 января по 5 февраля ВСУ 96 раз нарушили режим прекращения огня… Всего использовано 5,065 тонны боеприпасов, в том числе мин и снарядов различного калибра… Всего было выпущено 346 мин и снарядов ", — сказал представитель ведомства.