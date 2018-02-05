Южная Осетия и Науру отменили визы

ЦХИНВАЛ, 5 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев и президент Науру Барон Дивавеси Вака подписали соглашение об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"В соответствии с соглашением граждане государства одной стороны могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории соответствующих государств без виз 90 дней в течение каждого полугодия, начиная с даты первого въезда", — сообщили в югоосетинском МИД.

В рамках официального визита Медовева в Науру был также подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и взаимодействия в международных делах.

Меморандум определяет формат взаимодействия двух республик в международных делах, в частности, содействие науруанской стороны в продвижении интересов Южной Осетии в Организации Объединенных Наций, в международных и региональных организациях, а также на других международных площадках, членом которых является Науру.

По окончании церемонии Дмитрий Медоев и Барон Вака сделали заявления, в которых высоко оценили значение подписанных документов и отметили, что они послужат основой правовой базы двусторонних отношений и существенно расширят возможности сторон для взаимодействия на международной арене.

Республика Науру признала суверенитет Абхазии 15 декабря 2009 года.

В сентябре 2016 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Науру. Республика Науру расположена на одноименном острове в западной части Тихого океана. Государство провозгласило свою независимость от Великобритании в 1968 году. С 1999 года Науру является членом ООН.

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