Путин ратифицировал договор о лекарствах для живущих в Абхазии россиян

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в республике, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано 22 июня 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение прав россиян, постоянно проживающих в Абхазии и имеющих право на предоставление при амбулаторном лечении лекарств и медицинских изделий по рецептам.

В соответствии с соглашением, РФ на основании сведений, предоставляемых Абхазией, предусматривает и направляет в республику средства финансовой помощи и ведет проверку реализации Абхазией задач по обеспечению лекарствами.