Группа американских военных приехала в белорусскую военную часть

МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Инспекционная группа из США посещает одну из белорусских воинских частей в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщили Sputnik Беларусь в Министерстве обороны республики.

Инспекция продлится до 8 февраля. Она должна подтвердить, что на проверяемом объекте количество вооружения и военной техники соответствует заявленному.

В группе специалистов из восьми человек также присутствует военный инспектор из Германии.

В Минобороны отметили, что с 6 по 8 февраля в Риге состоится рабочая встреча представителей Вооруженных сил Белоруссии и Латвии. Будут обсуждаться вопросы выполнения договоренностей между двумя странами о дополнительных мерах доверия и безопасности. Также планируется подведение итогов 2017 года и обсуждение сотрудничества на текущий год.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) вступил в силу 9 ноября 1992 года. Его участниками являются 28 европейских стран, а также США и Канада. Из-за расширения НАТО на восток Россия с 2007 года перестала выполнять обязательства по ДОВСЕ.

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