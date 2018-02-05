Президент Аргентины обсудил с госсекретарем США ситуацию в Венесуэле

МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри в понедельник утром принял в своей резиденции госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

По информации портала Nacion, в ходе встречи обсуждались двусторонние торговые отношения, возможный выход из кризисной ситуации в Венесуэле и тематика G20, в которой в этом году председательствует Аргентина.

Накануне на пресс-конференции Тиллерсон сообщил, что США рассматривают возможность введения санкций против нефтяного сектора Венесуэлы, в том числе в части продаж нефти Каракасом.

В понедельник Тиллерсон отправится из Буэнос-Айреса в Перу, а затем посетит Колумбию и Ямайку.