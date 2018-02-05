Хорватия вернет Украине неисправные истребители МиГ-21, пишут СМИ

БЕЛГРАД, 5 фев – РИА Новости. Хорватия вернет Украине из-за неисправности четыре самолета МиГ-21 и потребует заменить их исправными истребителями, сообщает издание Jutarnji list со ссылкой на источник в минобороны республики.

Министр обороны Украины Степан Полторак в ходе визита в Загреб в январе пообещал хорватскому коллеге Дамиру Крстичевичу провести детальное расследование некачественного ремонта приобретенных на Украине для ВВС Хорватии истребителей МиГ-21.

Ранее Окружной суд Загреба начал процесс по делу о коррупции при ремонте самолетов ВВС Хорватии на Украине. Управление по борьбе с оргпреступностью прокуратуры Хорватии (USKOK) выдвинуло в декабре 2017 года обвинения в отношении одного военнослужащего и одного гражданского лица в даче и получении взятки при закупке и ремонте на Одесском авиаремонтном заводе приобретенных на Украине для ВВС Хорватии 12 истребителей МиГ-21.

"Хорватия намерена вернуть четыре неисправных МиГ-21 Украине взамен на четыре действующих с гарантиями украинского государства. На прошедшей неделе минобороны Украины направлена официальная нота с данным предложением от минобороны Хорватии", — пишет издание.

Уточняется, что у хорватских ВВС после этого останутся восемь МиГ-21, большинство из которых в нелетном состоянии. Оставшиеся, как сообщают СМИ, имеют проблемы с навигационным оборудованием, утечками масла и поставленными по контракту запчастями.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в марте 2017 года внепланово посетила базу ВВС под Загребом, где ознакомилась с истребителями и выразила обеспокоенность их состоянием.

Перед тем начальник генштаба Хорватии генерал Мирко Шундов представил главе государства доклад о технической неисправности восьми из имеющихся в наличии 12 истребителей МиГ-21. При этом из четырех способных подняться в воздух машин, по сообщениям хорватских СМИ, у одной отказал двигатель в воздухе уже после доклада начальника генштаба, и только благодаря успешным действиям пилота удалось избежать катастрофы.

Военно-разведывательное агентство и военная полиция Хорватии в начале 2016 года пришли к выводу о необходимости дополнительных проверок в связи с покупкой и ремонтом самолетов, так как из семи принятых после ремонта в августе 2015 года истребителей из-за технического состояния использоваться могли только три. Цена контракта на ремонт, заключенного в марте 2013 года минобороны Хорватии и "Укрспецэкспортом", составила 13,9 миллиона евро.