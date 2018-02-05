Главу Русского драмтеатра в Литве обвинили в домогательствах

ВИЛЬНЮС, 5 фев – РИА Новости. Выпускница Вильнюсской академии художеств Симона Бекшайте обвинила режиссера, главу Русского драматического театра Литвы Йонаса Вайткуса в домогательствах, сообщает Sputnik Литва.

Бекшайте работала с Вайткусом в одном проекте в качестве сценографа. Режиссер предложил ей поучаствовать в постановке спектакля "Черный дрозд" и создать к нему декорации и костюмы. По ее словам, тогда и начались домогательства со стороны Вайткуса.

Бекшайте рассказала о неприятной ситуации подруге, которая в то время была студенткой режиссера. Выяснилось, что и вторая девушка столкнулась с психологическим насилием, домогательствами и унижением.

Подобное обращение со студентами в ЛАМТ называют "воспитанием актера", оно не ограничивается единичными случаями, утверждает Бекшайте.

"Почему я ждала и не говорила об этом (публично) почти десять лет, с самого 2009 года? Потому что то, что я хочу всем рассказать, было и, похоже, все еще считается само собой разумеющимся и приемлемым как в целом в обществе, так в моей профессиональной среде", — написала она в Facebook.

Глава партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Габриэлюс Ландсбергис заявил, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой расследовать подобные случаи домогательств. По его словам, для борьбы с проблемой недостаточно осуждения и однодневного позора злоумышленников.

"Я не хочу быть просто молчаливым, пассивным наблюдателем, поэтому я обращаюсь к Генеральной прокуратуре с просьбой начать расследование. Я делаю это не потому, что знаю правду, а потому, что мы все заслуживаем ее знать. После расследования, если прокуратура проведет его, мы получим ответ, что же может сделать государство", — заявил политик.

Волна обвинений в адрес публичных людей началась после того, как New York Times в прошлом году опубликовала статью, в которой американские актрисы обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

На прошлой неделе еще одного деятеля искусств — художника, лектора Вильнюсской художественной академии (ВХА) Йонаса Гасюнаса — обвинили в домогательствах к студенткам. В итоге преподавателя временно отстранили от работы.

В ноябре актриса Юлия Степонайтите заявила о домогательствах со стороны режиссера Шарунаса Бартаса, в результате муниципалитет Вильнюса лишил его рабочей студии.

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