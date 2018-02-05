Главу Русского драмтеатра в Литве обвинили в домогательствах

ВИЛЬНЮС, 5 фев – РИА Новости. Выпускница Вильнюсской академии художеств Симона Бекшайте обвинила режиссера, главу Русского драматического театра Литвы Йонаса Вайткуса в домогательствах, сообщает Sputnik Литва.
Бекшайте рассказала о неприятной ситуации подруге, которая в то время была студенткой режиссера. Выяснилось, что и вторая девушка столкнулась с психологическим насилием, домогательствами и унижением.
Подобное обращение со студентами в ЛАМТ называют "воспитанием актера", оно не ограничивается единичными случаями, утверждает Бекшайте.
"Почему я ждала и не говорила об этом (публично) почти десять лет, с самого 2009 года? Потому что то, что я хочу всем рассказать, было и, похоже, все еще считается само собой разумеющимся и приемлемым как в целом в обществе, так в моей профессиональной среде", — написала она в Facebook.
"Я не хочу быть просто молчаливым, пассивным наблюдателем, поэтому я обращаюсь к Генеральной прокуратуре с просьбой начать расследование. Я делаю это не потому, что знаю правду, а потому, что мы все заслуживаем ее знать. После расследования, если прокуратура проведет его, мы получим ответ, что же может сделать государство", — заявил политик.
Волна обвинений в адрес публичных людей началась после того, как New York Times в прошлом году опубликовала статью, в которой американские актрисы обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.
В ноябре актриса Юлия Степонайтите заявила о домогательствах со стороны режиссера Шарунаса Бартаса, в результате муниципалитет Вильнюса лишил его рабочей студии.
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