МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинский волонтер, участник боевых действий в Донбассе Леонид Краснопольский погиб в ДТП спустя сутки после того, как поглумился в фейсбуке над смертью пилота российского штурмовика Су-25.

Незадолго до гибели Краснопольский на своей странице в соцсети разместил запись, посвященную падению российского самолета в Сирии. "Су-25 сбили. <…> Побежали смотреть", — написал он под фото, на котором запечатлены "разговаривающие" друг с другом кот и пес.

На следующий день он назвал погибшего российского пилота Романа Филипова уроженцем Симферополя. "Он ранее служил в украинской армии и предал родину", — написал Краснопольский. На самом деле Филипов родился в Воронеже, проходил службу в Приморье и не имел никакого отношения к украинским вооруженным силам.

В то же воскресенье Краснопольский погиб на одной из дорог города Днепра. О его смерти сообщила в воскресенье жена волонтера, позднее эту информацию подтвердил мэр города Борис Филатов. "Только вчера мы поругались с ним в фейсбуке, а сегодня его уже нет. Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП", — написал он.

Многие комментаторы под записями Краснопольского в фейсбуке напомнили о его оскорбительных высказываниях по поводу сбитого Су-25.

"А кто тут у нас глумился над гибелью летчика? Закон кармы в действии", — высказался пользователь Артем Мельник.

"Редкий случай мгновенной кармы", — отметил комментатор Донат Игров.

"Бумеранг никто не отменял", — написала Юлия Одесская.

Су-25 сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса в субботу в сирийской провинции Идлиб. Пилот майор Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами, сражаясь до последнего. Его представили к званию Героя России посмертно. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя "Джебхат ан-Нусра"*. Минобороны нанесло удар по району, откуда запустили ракету, уничтожив более 30 боевиков.

* Террористическая организация, запрещена в России