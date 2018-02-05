МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Суд в США в понедельник приговорил к тюремному заключению сроком от 40 до 125 лет бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара за сексуальные домогательства, передает The Detroit News.

По данным телеканала, приговор в отношении Нассара был оглашен после того, как он признал себя виновным по трем пунктам обвинения в окружном суде в штате Мичиган.

"Я не уверен, что вы действительно осознаете, что совершили неправомерные действия", — заявила судья Джэнис Каннингэм.

В январе суд приговорил экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства к молодым спортсменкам, среди которых олимпийские чемпионки Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони. Два тюремных срока Нассара будут проходить одновременно.

Судебный процесс над Нассаром привлек широкое общественное внимание. На фоне скандала руководство Федерации гимнастики США в полном составе ушло в отставку, удовлетворив требование национального олимпийского комитета.