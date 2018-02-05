В ДНР ожидают широкомасштабного наступления украинских силовиков

ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. Оперативное командование Донецкой народной республики (ДНР) опасается широкомасштабного наступления со сторону украинских силовиков по всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что в последнее время местные жители подконтрольных Киеву территорий сообщают о массовых передвижениях техники и тяжелого вооружения силовиков к линии соприкосновения. Также данные факты подтверждает и разведка ДНР.

"Указанные факты наращивания сил и средств группировки противника свидетельствует о том, что украинская сторона, вопреки минским соглашениям, активно готовится к наступательным действиям по всей линии соприкосновения", — сказал Басурин.

Он отметил, что наступательная операция силовиков будет направлена на блокировку ЛНР и ДНР и взятие под контроль границы с РФ. Удары ожидаются на южном направлении и в направлении самопровозглашенной ЛНР. Данная операция запланирована в преддверии выборов президента РФ и проведении на территории России чемпионата по футболу.

"Время наступления украинскими стратегами выбрано не случайно, и связано, прежде всего, как мы предполагаем, с тем, что основное внимание мировой общественности в этот период будет направлено на выборы президента Российской Федерации и проведение чемпионата мира по футболу в России", — считает Басурин.

Кроме того, заместитель командующего оперативным командованием отметил, что планируется подготовка обращения к ОБСЕ и мировому сообществу на эту тему.