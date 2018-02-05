В Хургаде до конца 2018 года откроют новый исторический музей

ХУРГАДА (Египет), 5 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Новый исторический музей будет открыт в Хургаде до конца 2018 года, сообщил РИА Новости губернатор провинции Красного моря Ахмед Абдалла.
Абдалла уточнил, что на курорте так же готовятся к открытию новый стадион и новый Университет.
"Я хочу добиться того, чтобы туристы приезжали в Хургаду не только ради моря и солнца, но и ради того, чтобы узнать что-то новое и полезное", — заявил Абдалла.
Первая очередь Большого египетского музея, строящегося в районе комплекса пирамид Гиза под Каиром, должна открыться для посетителей во второй половине 2018 года.