В Хургаде до конца 2018 года откроют новый исторический музей

ХУРГАДА (Египет), 5 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Новый исторический музей будет открыт в Хургаде до конца 2018 года, сообщил РИА Новости губернатор провинции Красного моря Ахмед Абдалла.

"В конце 2018 года мы планируем открыть новый музей в Хургаде, который будет посвящен наследию Древнего Египта. Он конечно будет гораздо скромнее того музея, который есть в Каире, тем более того, который уже строится в Гизе, но в нем так же будут представлены значимые исторические экспонаты, в том числе некоторые из запасников Каирского музея", — сказал собеседник агентства.

Абдалла уточнил, что на курорте так же готовятся к открытию новый стадион и новый Университет.

"Я хочу добиться того, чтобы туристы приезжали в Хургаду не только ради моря и солнца, но и ради того, чтобы узнать что-то новое и полезное", — заявил Абдалла.

Первая очередь Большого египетского музея, строящегося в районе комплекса пирамид Гиза под Каиром, должна открыться для посетителей во второй половине 2018 года.