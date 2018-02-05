Во Франции продолжается забастовка тюремных смотрителей

ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Представители профсоюза тюремных смотрителей SNP-FO во Франции продолжают акции протеста, несмотря на подписанное с министерством юстиции соглашение и риск потери зарплаты.

Днем в понедельник сотрудники тюрем Флери-Мерожи и Френ собрались у министерства юстиции Франции в Париже.

В конце января, после почти двух недель протестов смотрителей, самый большой профсоюз сотрудников тюрем Франции UFAP — UNSA Justice подписал соглашение с министерством юстиции страны. Речь в документе шла о новых рабочих местах, о способах обеспечения безопасности и о компенсациях для сотрудников тюрем.

"Мы не согласны с тем соглашением, которое подписали представители UFAP — UNSA. Для многих коллег это оказалось как нож в спину", — сообщил РИА Новости представитель профсоюза SNP-FO.

По его словам, вопросы безопасности смотрителей по-прежнему остаются без ответа.

"Мы здесь затем, чтобы сказать, что намерены продолжать (протесты). Подписание соглашения UFAP-UNSA не положило конец акциям протеста. Теперь администрация тюрем вышла с угрозами и наказаниями. Так, они наказывают коллег, вычитая дни у них из зарплаты… Мы будем оставаться мобилизованным, будем думать, что делать в ближайшие месяцы, чтобы договориться с властями и удовлетворить наши требования", — сказал собеседник агентства.

Согласно коммюнике профсоюзной организации, "подписание соглашения не решает глубинные проблемы: вопросы безопасности и признания, которого заслуживают работники тюрем". По мнению участников профсоюза, "борьба не может прекратиться подписанием простого списка выводов, которые министерство даже не обязано претворять в жизнь".

Во Франции в январе почти две недели продолжались общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, которые требовали усилить меры безопасности в местах заключения. К проведению акций ранее призвали профсоюзы, заявившие об абсолютной безнаказанности и пренебрежении со стороны правительства к правилам содержания осужденных за экстремизм.

Среди требований, выдвинутых сотрудниками пенитенциарных учреждений, — специальный подход к заключенным по статьям об экстремизме, создание тюрем, адаптированных под разные типы заключенных, обеспечение персонала необходимым снаряжением и многое другое. Также работники тюрем просили о пересмотре системы оплаты труда.

Три надзирателя тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) 11 января получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году. На фоне продолжающихся акций протеста в различных регионах Франции произошли еще несколько нападений заключенных на сотрудников тюрем.