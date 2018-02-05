Украинские силовики обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по городу Докучаевск в Донбассе, поврежден жилой дом и автомобиль, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

"В 14.35 (совпадает с мск) ВСУ открыли огонь по Докучаевску, в результате чего, по предварительным данным, повреждения получил многоэтажный жилой дом. Поврежден фундамент, а также стена на уровне четвертого этажа", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, также поврежден автомобиль. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Огонь велся с направления населенного пункта Новотроицкое (под контролем Киева — ред.), было произведено три выстрела из БМП-1, 50 выстрелов из БМП-2, выпущено 10 гранат, также применялось крупнокалиберное стрелковое оружие", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.