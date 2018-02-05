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Горы тел и разрушения: в Сети появилось видео Мосула после освобождения

18:4605.02.2018
(обновлено: 19:42 05.02.2018)
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Агентство Ruptly опубликовало видеокадры из иракского Мосула, освобожденного силами коалиции от боевиков "Исламского государства"*.

Иракские военные в провинции Анбар в районе ирако-сирийской границы. 4 ноября 2017. Архивное фото
© AFP 2018 / Ahmad AL-Rubaye
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Власти Ирака оценивают ущерб от войны с террористами в 100 миллиардов долларов. На эксклюзивных кадрах видны многочисленные разрушения. Местные жители жалуются на невыносимый запах от разлагающихся тел и сетуют на то, что силы коалиции оставили город без какой-либо помощи. Нет поддержки и от иракского правительства.

"Спасательные меры не так эффективны, насколько это необходимо, есть много тел, разбросанных повсюду. Где государство? Где правительство, которое обещало нам очистить эту область от всех тел и других последствий войны?" — сказал Ruptly житель Мосула Нашван Хаири.

По словам юриста и правозащитника Кертиса Дебблера, власти наряду с "негосударственными игроками" несут ответственность за разрушения в Мосуле. До этого город также серьезно пострадал во время двух вторжений западных войск в Ирак.

"На странах, участвовавших в освобождении города, лежит не только моральное, но и юридическое обязательство по восстановлению Мосула. Если помните, до 1992 года Ирак был страной с достаточно эффективной системой госуправления. Так что часть вины за страдания жителей лежит на Западе, который обычно считают освободителем, и шиитском правительстве, которое с ним сотрудничает", — считает Дебблер.

Самолет F/A-18F Super Hornet взлетает с палубы авианосца George H.W. Bush во время операции Inherent Resolve. Архивное фото
© Flickr / Official U.S. Navy Page/ Christopher Gaines
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Несмотря на ужасные условия, люди начинают возвращаться в город. По оценкам правозащитников, масштаб разрушений таков, что на восстановление потребуется очень много времени. Больше всего от уличных боев пострадала западная часть Мосула, однако и там жизнь входит в привычное русло.

"Отрадно видеть, что жители возвращаются — особенно в западные пригороды Мосула. Открываются магазины, кафе… Но если говорить о центральных районах западной части и о Старом городе, то там работа только начинается. Многие здания разрушены до такой степени, что потребуется снести то, что от них осталось, и начать строить на этом месте заново", — отметила старший специалист департамента Ближнего Востока и Северной Африки Human Rights Watch Белкис Вилле.

В центральной части города уровень разрушений по-прежнему напоминает передовую боевых действий. Фактически работа по его возрождению только начинается, и Вилле уверена, что ее необходимо довести до конца.

Мосул. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
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"Жители должны быть в состоянии прийти в свои дома и вернуться к нормальной жизни. Соответственно, на восстановление города выделяется много средств. Но, учитывая масштаб разрушений, на это потребуется много времени", — заключила эксперт.

Группировка ИГ* захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул, который стал одним из оплотов боевиков. В 2017 году иракские военные освободили населенный пункт от террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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