МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Агентство Ruptly опубликовало видеокадры из иракского Мосула, освобожденного силами коалиции от боевиков "Исламского государства"*.

Власти Ирака оценивают ущерб от войны с террористами в 100 миллиардов долларов. На эксклюзивных кадрах видны многочисленные разрушения. Местные жители жалуются на невыносимый запах от разлагающихся тел и сетуют на то, что силы коалиции оставили город без какой-либо помощи. Нет поддержки и от иракского правительства.

"Спасательные меры не так эффективны, насколько это необходимо, есть много тел, разбросанных повсюду. Где государство? Где правительство, которое обещало нам очистить эту область от всех тел и других последствий войны?" — сказал Ruptly житель Мосула Нашван Хаири.

По словам юриста и правозащитника Кертиса Дебблера, власти наряду с "негосударственными игроками" несут ответственность за разрушения в Мосуле. До этого город также серьезно пострадал во время двух вторжений западных войск в Ирак.

"На странах, участвовавших в освобождении города, лежит не только моральное, но и юридическое обязательство по восстановлению Мосула. Если помните, до 1992 года Ирак был страной с достаточно эффективной системой госуправления. Так что часть вины за страдания жителей лежит на Западе, который обычно считают освободителем, и шиитском правительстве, которое с ним сотрудничает", — считает Дебблер.

Несмотря на ужасные условия, люди начинают возвращаться в город. По оценкам правозащитников, масштаб разрушений таков, что на восстановление потребуется очень много времени. Больше всего от уличных боев пострадала западная часть Мосула, однако и там жизнь входит в привычное русло.

"Отрадно видеть, что жители возвращаются — особенно в западные пригороды Мосула. Открываются магазины, кафе… Но если говорить о центральных районах западной части и о Старом городе, то там работа только начинается. Многие здания разрушены до такой степени, что потребуется снести то, что от них осталось, и начать строить на этом месте заново", — отметила старший специалист департамента Ближнего Востока и Северной Африки Human Rights Watch Белкис Вилле.

В центральной части города уровень разрушений по-прежнему напоминает передовую боевых действий. Фактически работа по его возрождению только начинается, и Вилле уверена, что ее необходимо довести до конца.

"Жители должны быть в состоянии прийти в свои дома и вернуться к нормальной жизни. Соответственно, на восстановление города выделяется много средств. Но, учитывая масштаб разрушений, на это потребуется много времени", — заключила эксперт.

Группировка ИГ* захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул, который стал одним из оплотов боевиков. В 2017 году иракские военные освободили населенный пункт от террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.