На выборах в Коста-Рике во II тур вышли кандидаты с одинаковыми фамилиями

МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Депутат-евангелист Фабрисио Альварадо и бывший министр Карлос Альварадо выходят во второй тур выборов президента Коста-Рики после обработки более 93% голосов на состоявшихся в воскресенье выборах.

Второй тур президентских выборов в Коста-Рике намечен на 1 апреля.

По данным верховного избирательного суда, Фабрисио Альварадо от партии "Национальное возрождение" набрал 24,9% голосов. Карлос Альварадо от партии "Гражданское действие" получил поддержку 21,68% голосовавших.

Для победы в первом туре кандидат должен был получить голоса более чем 40% избирателей. Ранее еще один кандидат от партии "Национальное освобождение" Антонио Альварес Десанти признал свое поражение на состоявшихся выборах главы государства. Он занял третье место по итогам голосования.