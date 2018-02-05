МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Депутат-евангелист Фабрисио Альварадо и бывший министр Карлос Альварадо выходят во второй тур выборов президента Коста-Рики после обработки более 93% голосов на состоявшихся в воскресенье выборах.
По данным верховного избирательного суда, Фабрисио Альварадо от партии "Национальное возрождение" набрал 24,9% голосов. Карлос Альварадо от партии "Гражданское действие" получил поддержку 21,68% голосовавших.
Для победы в первом туре кандидат должен был получить голоса более чем 40% избирателей. Ранее еще один кандидат от партии "Национальное освобождение" Антонио Альварес Десанти признал свое поражение на состоявшихся выборах главы государства. Он занял третье место по итогам голосования.